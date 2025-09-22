ua en ru
Судаков зіграє за "Бенфіку" попри попередню заборону: як вирішили юридичний казус

Лісабон, Понеділок 22 вересня 2025 12:36
Георгій Судаков вже відзначився першим голом за "Бенфіку"
Автор: Андрій Костенко

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков напередодні гри чемпіонату Португалії проти "Ріу Аве" опинився в неоднозначній ситуації.

Що сталося з українцем і як вирішилася проблема – розповідає РБК-Україна.

Чому виникла проблема

Поєдинок проти "Ріу Аве", який відбудеться у вівторок, 23 вересня, є перенесеним матчем першого туру.

Він мав відбудитися ще на початку серпня, але португальська ліга дала гравцям "Бенфіки" перепочити після участі в клубному ЧС.

Юридична проблема з Судаковим виникла через те, що коли гра мала відбутися за початковим календарем, півзахисник ще виступав за "Шахтар" і не міг бути заявлений за "Бенфіку".

Через це українцю, як і іншому новачку лісабонців – бельгійцю Доді Лукебакіо спочатку заборонили брати участь у зустрічі.

Остаточне рішення ліги

Втім, згодом Ліга Португалії переглянула своє рішення.

Оскільки гру перенесли не на прохання клубів, а через зміну розкладу за ініціативи організаторів, футболістам, які згодом поповнили склад "Бенфіки", дали дозвіл вийти на поле.

Отже маємо шанс побачити українців "Бенфіки" – Судакова та голкіпера Анатолія Трубіна в поєдинку з "Ріу Аве" 23 вересня. Початок матчу заплановано на 22:15 за київським часом.

Перший гол Судакова

Зазначимо, що український півзахисник офіційно приєднався до "Бенфіки" 30 серпня.

Він вже встиг провести за "орлів" три поєдинки: два в чемпіонаті Португалії та один у Лізі чемпіонів.

У минулому матчі національної першості з "Авешем" Судаков відзначився дебютним голом у футболці "Бенфіки" та був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Раніше ми розповіли, як Усик і Трубін зустрілися в Лісабоні.

Також читайте, який сюрприз отримав у клубній роздягальні український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков.

