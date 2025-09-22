Судаков сыграет за "Бенфику" несмотря на предыдущий запрет: как решили юридический казус
Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков накануне игры чемпионата Португалии против "Риу Аве" оказался в неоднозначной ситуации.
Что произошло с украинцем и как решилась проблема - рассказывает РБК-Украина.
Почему возникла проблема
Поединок против "Риу Аве", который состоится во вторник, 23 сентября, является перенесенным матчем первого тура.
Он должен был состояться еще в начале августа, но португальская лига дала игрокам "Бенфики" отдохнуть после участия в клубном ЧМ.
Юридическая проблема с Судаковым возникла из-за того, что когда игра должна была состояться по первоначальному календарю, полузащитник еще выступал за "Шахтер" и не мог быть заявлен за "Бенфику".
Поэтому украинцу, как и другому новичку лиссабонцев - бельгийцу Доди Лукебакио сначала запретили участвовать во встрече.
Окончательное решение лиги
Впрочем, впоследствии Лига Португалии пересмотрела свое решение.
Поскольку игру перенесли не по просьбе клубов, а из-за изменения расписания по инициативе организаторов, футболистам, которые впоследствии пополнили состав "Бенфики", дали разрешение выйти на поле.
Так что имеем шанс увидеть украинцев "Бенфики" - Судакова и голкипера Анатолия Трубина в поединке с "Риу Аве" 23 сентября. Начало матча запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Первый гол Судакова
Отметим, что украинский полузащитник официально присоединился к "Бенфике" 30 августа.
Он уже успел провести за "орлов" три поединка: два в чемпионате Португалии и один в Лиге чемпионов.
В прошлом матче национального первенства с "Авешем" Судаков отметился дебютным голом в футболке "Бенфики" и был признан лучшим игроком встречи.
Ранее мы рассказали, как Усик и Трубин встретились в Лиссабоне.
Также читайте, какой сюрприз получил в клубной раздевалке украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков.