ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Судаков сыграет за "Бенфику" несмотря на предыдущий запрет: как решили юридический казус

Лиссабон, Понедельник 22 сентября 2025 12:36
UA EN RU
Судаков сыграет за "Бенфику" несмотря на предыдущий запрет: как решили юридический казус Фото: Георгий Судаков уже отметился первым голом за "Бенфику" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков накануне игры чемпионата Португалии против "Риу Аве" оказался в неоднозначной ситуации.

Что произошло с украинцем и как решилась проблема - рассказывает РБК-Украина.

Почему возникла проблема

Поединок против "Риу Аве", который состоится во вторник, 23 сентября, является перенесенным матчем первого тура.

Он должен был состояться еще в начале августа, но португальская лига дала игрокам "Бенфики" отдохнуть после участия в клубном ЧМ.

Юридическая проблема с Судаковым возникла из-за того, что когда игра должна была состояться по первоначальному календарю, полузащитник еще выступал за "Шахтер" и не мог быть заявлен за "Бенфику".

Поэтому украинцу, как и другому новичку лиссабонцев - бельгийцу Доди Лукебакио сначала запретили участвовать во встрече.

Окончательное решение лиги

Впрочем, впоследствии Лига Португалии пересмотрела свое решение.

Поскольку игру перенесли не по просьбе клубов, а из-за изменения расписания по инициативе организаторов, футболистам, которые впоследствии пополнили состав "Бенфики", дали разрешение выйти на поле.

Так что имеем шанс увидеть украинцев "Бенфики" - Судакова и голкипера Анатолия Трубина в поединке с "Риу Аве" 23 сентября. Начало матча запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Первый гол Судакова

Отметим, что украинский полузащитник официально присоединился к "Бенфике" 30 августа.

Он уже успел провести за "орлов" три поединка: два в чемпионате Португалии и один в Лиге чемпионов.

В прошлом матче национального первенства с "Авешем" Судаков отметился дебютным голом в футболке "Бенфики" и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее мы рассказали, как Усик и Трубин встретились в Лиссабоне.

Также читайте, какой сюрприз получил в клубной раздевалке украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"