Суд заочно арестовал Дубилета, а Кабмин назначил нового главного санврача: новости за 2 июня

Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета, в Украине возобновили авиасообщение между Киевом и Ужгородом, Кабмин назначил нового главного санврача. Подробнее о том, что произошло в среду, 2 июня, - в материале РБК-Украина.

Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Сейчас он находится в розыске.

Напомним, в конце марта источник в САП рассказал РБК-Украина, что Дубилета объявили в розыск. Бывший глава ПриватБанка фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Опубликованы записи разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году

Украинские пограничники обнародовали записи телефонных разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году. Первые выстрелы в сторону управления отряда прозвучали в 4:00 утра 2 июня 2014 года.

Как сообщили в ГПСУ, 170 пограничников фактически попали в осаду, а почти три сотни террористов атаковали отряд. Они вели прицельный огонь со дворов, крыш и даже квартир многоэтажек квартала "Мирный". Судя по записям, в определенный момент к воротам отряда пришли родители пограничников с просьбой сдаться - шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции.

У Зеленского раскрыли главные нормы закона об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня подал в Раду закон об олигархах. Проект закона числиться как неотложный.

Закон определяет так называемых олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственном, политической жизни Украины, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.

Кабмин назначил нового главного санврача

Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Отметим, что Игорь Кузин был и. о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

В Украине возобновили авиасообщение между Киевом и Ужгородом

Авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом. Самолет был почти два часа в пути. ATR 72-600 вылетел из "Борисполя" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30.

"Надеемся, что новое направление будет популярным среди пассажиров", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить Протасевича

Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой "ЛНР" касательно участия в боях на Донбассе.

Напомним, что в сети появилось видео о том, кем был Протасевич на Донбассе. Видео доказывает, что Донбасс он посещал в качестве журналиста.

В Израиле новым президентом избрали сына экс-главы государства

Глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог был избран одиннадцатым президентом Израиля. Он набрал 87 из 120 голосов Кнессета (законодательный орган Израиля).

Герцог будет первым президентом Израиля, который является сыном бывшего президента. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля в 1983-1993 годах.

Появились фото новенького украинского поезда-экспресса: как он выглядит снаружи и внутри

Укрзализныця запустила новый "Прикарпатский экспресс". Поезд №807/808 курсирует на Львовской железной дороге по маршруту Ивано-Франковск-Киверцы (через Львов и Луцк).

Как выглядит новенький трехвагонный дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода - смотрите на фото в материале Styler.

Евро-2020: города-хозяева, матчи Украины и билеты

Через восемь дней наконец начнется чемпионат Европы по футболу. Его отложили год назад из-за пандемии коронавируса, но и сейчас COVID-19 внес много изменений в изначальные планы по проведению турнира.

О том, как изменился формат турнира, где и с кем будет играть сборная Украины и можно ли украинцам попасть на матчи Евро - в материале РБК-Украина.

Жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление

Температура в Киеве в ближайшие дни будет расти и до конца недели поднимется выше 20 градусов. В то же время до середины июня 30-градусной жары не ожидается.

В то же время в Карпатах продолжает идти снег. Спасатели призывают не ходить в горы.