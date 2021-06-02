В Украине планируют создать Нацлабораторию антидопингового контроля

В Украине планируют создать Национальную лабораторию антидопингового контроля. Верховная рада поддержала за основу законопроект №5099.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон "Об антидопинговой деятельности в спорте" поддержали 342 нардепа. В случае его принятия ЗУ "Об антидопинговом контроле в спорте" потеряет силу.

В документе уточняются сроки по антидопинговой деятельности, определяется статус Национального антидопингового центра как специализированного госучреждения, которое организует и осуществляет допинг-контроль в спорте.

Проект также определяет направления государственной и региональной политики по предотвращению допинга в спорте и обязательства общественных организаций физкультурно-спортивной направленности.

Прописан основной порядок организации допинг-контроля.

Предусмотрено создание Дисциплинарной антидопинговой комиссии и Апелляционной антидопинговой комиссии, Номинационного и терапевтического комитетов. Определен порядок их работы.

Национальная лаборатория антидопингового контроля

Минспорта, согласно проекту, должно создать госучреждение "Национальная лаборатория антидопингового контроля".

Основными задачами Нацлаборатории являются:

реализация соответствующих программ исследований и разработок, которые используются или могут использоваться для предотвращения допинга в спорте, а также в области аналитической биохимии и фармакологии;

опубликование новых данных, полученных в ходе исследований.

Национальную лабораторию возглавляет директор.

Особенности деятельности и условия оплаты труда работников госучреждения определяет Кабинет министров.

Финансирование Нацлаборатории будет происходить за счет средств государственного бюджета, других источников, не запрещенных законодательством.

Надзор за деятельностью лаборатории осуществляет наблюдательный совет госучреждения, который является совещательным органом и действует в пределах полномочий, определенных этим законом.