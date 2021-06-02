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Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить Протасевича

Новина українською →
Беларусь, Среда 02 июня 2021 00:45
Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить Протасевича Фото: Александр Лукашенко, президент Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой "ЛНР" касательно участия в боях на Донбассе.

Об этом шла речь во время выступления Лукашенко, которое транслировалось на телеканале Беларусь 1.

Лукашенко сказал, что предложил в беседе с президентом РФ Путиным допросить Протасевича "следователям" из "ЛНР".

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело (в "ЛНР" - ред.), и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Протасевичу за это может грозить 15 лет тюрьмы.

"У нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он (Протасевич - ред.) знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - говорит Лукашенко.

Как известно, в "ЛНР" заявили, что открыли уголовное дело в отношении Протасевича. Его обвиняют в том, что в 2014 году он якобы вступил в батальон "Азов" и "принимал участие в боевых действиях" на Донбассе.

Напомним, что в сети появилось видео о том, кем был Протасевич на Донбассе. Видео доказывает, что Донбасс он посещал в качестве журналиста.

Ранее сообщалось, что появилось новое видео допроса Протасевича. Журналист заявил, что его подставили.

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