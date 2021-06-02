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В Карпатах третий день подряд идет снег. Спасатели призывают не ходить в горы

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Среда 02 июня 2021 14:24
В Карпатах третий день подряд идет снег. Спасатели призывают не ходить в горы Фото: в Карпатах фиксируют мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 2 июня, в Карпатах идет мокрый снег. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В горах сегодня облачно, ветер восточный 10-12 м/с.

"В ближайшее время рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - призывают спасатели.

Напомним, вчера в Карпатах в первый день лета было холодно, температура опустилась до -2 градусов.

31 мая на горе Поп Иван Черногорский падал снег. Видимость была ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

РБК-Украина писало, что ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.

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