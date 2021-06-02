В Карпатах третий день подряд идет снег. Спасатели призывают не ходить в горы

Сегодня, 2 июня, в Карпатах идет мокрый снег . На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

"В ближайшее время рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - призывают спасатели.

В горах сегодня облачно, ветер восточный 10-12 м/с.

Напомним, вчера в Карпатах в первый день лета было холодно, температура опустилась до -2 градусов.

31 мая на горе Поп Иван Черногорский падал снег. Видимость была ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

РБК-Украина писало, что ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.