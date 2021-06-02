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В Израиле новым президентом избрали сына экс-главы государства

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Израиль, Среда 02 июня 2021 13:14
В Израиле новым президентом избрали сына экс-главы государства Фото: в Израиле выбрали нового президента (Flash90, Olivier Fitoussi)
Автор: Андрей Василюк

Глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог был избран одиннадцатым президентом Израиля. Он набрал 87 из 120 голосов Кнессета (законодательный орган Израиля).

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Герцог станет преемником Ревена Ривлина, срок его каденции истекает 9 июля.

Он также будет первым президентом Израиля, который является сыном бывшего президента. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля в 1983-1993 годах.

Герцог, который в настоящее время возглавляет Еврейское агентство, также является бывшим лидером Лейбористской партии в 2013-2017 годах.

Герцог победил Мириам Перец, общественную активистку, набравшую лишь 27 голосов.

Отметим, президента страны сроком на 7 лет выбирает Кнессет, поскольку Израиль является парламентской республикой.

Напомним, ранее лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет объявил о начало формирования нового правительства без партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его словам, он приложит все усилия, чтобы сформировать кабинет с Яиром Лапидом и его политсилой "Еш Атид".

Беннет объяснил, что принял такое решение, поскольку не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами.

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