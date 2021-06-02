ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление

Новина українською →
Украина, Среда 02 июня 2021 15:09
Жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление Фото: в начале июня температура поднимется выше 20 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Температура в Киеве в ближайшие дни будет расти и до конца недели поднимется выше 20 градусов. В то же время до середины июня 30-градусной жары не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

"Сегодняшний день он самый холодный с ближайшей синоптической перспективы. Сегодня очень прохладно в столице. Но уже завтра температура у нас немного вырастет - до 19 градусов. И на выходных мы ожидаем более комфортные 20-23 градуса", - сказала она.

По ее словам, дожди сохранятся на юге, востоке и в центральной части Украины. А на остальной территории Украины, в частности, на Западе и севере будет преобладать погода в без осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, в начале следующей недели температурные показатели существенно не изменятся, ожидается около 22-24 градусов.

"Пока на жары мы не ожидаем. По предварительному прогнозу, первая половина июня, скорее всего, будет с умеренно теплыми температурными показателями. Пока без жары", - сказала Хала.

В то же время синоптик Укргидрометцентра отметила, что жаркая погода из года в год наблюдается в середине лета, в июле и августе. "Это устойчивая тенденция, что каждое лето у нас наблюдается жаркая погода. Поэтому, скорее всего, и этим летом будет такая же ситуация", - добавила она.

Отметим, среднемесячная температура мая в Киеве составила 14,4 градусов тепла. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

Напомним, среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода Гидрометцентр прогноз
NEWS
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО