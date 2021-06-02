Евро-2020: города-хозяева, матчи Украины и билеты

Через девять дней наконец начнется чемпионат Европы по футболу. Его отложили год назад из-за пандемии коронавируса, но и сейчас COVID-19 внес много изменений в изначальные планы по проведению турнира.

О том, как изменился формат турнира, где и с кем будет играть сборная Украины и можно ли украинцам попасть на матчи Евро - в материале РБК-Украина.

Изменение формата: вместо 12 городов 11, минус Дублин, плюс Севилья

Изначально утвержденная форма предусматривала проведение матчей в 12 городах Европы с матчем-открытием в Риме и финалом в Лондоне, на знаменитом стадионе Уэмбли.

Формат, который применяют впервые, оставили в силе, но его итоговый вид оказался другим. В рамках подготовки итогового списка городов-хозяек Евро в начале этого года, УЕФА выставил для претендентов ключевое условие - гарантии допуска болельщиков на трибуны стадионов. В организации руководствовались перспективами масштабной вакцинации от коронавируса к лету, ну и подсчетом возможных убытков в случае проведения хотя бы части матчей при пустых трибунах.

Абсолютное большинство городов согласились допустить людей на стадионы в разном количестве - от 30% в Мюнхене до смелых 100% заполняемости в Будапеште. Но два города отказались давать гарантии присутствия зрителей на трибунах заранее - Дублин и Бильбао. В итоге из Дублина матчи группового этапа перенесли в Санкт-Петербург (там стадион "Зенита" заполнят на 50%), игру 1/8 финала проведут в Лондоне, а в Испании вместо Бильбао матчи состоятся в Севилье при 30% заполняемости.

На определенном этапе, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом зимой рассматривались варианты переноса большинства матчей в одну страну, а главным претендентом считалась Англия. Но в конечном итоге формат не изменили, а лишь сократили количество городов с 12 до 11. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.

Матчи Украины на Евро: с кем, когда и смогут ли попасть украинцы на стадионы?

Сборная Украины попала на Евро в группу D вместе с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Первый матч команда Андрея Шевченко проведет в Амстердаме, а оставшиеся два - в столице Румынии Бухаресте.

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:

1-й тур. Нидерланды - Украина. 13 июня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена

2-й тур. Украина - Северная Македония. 17 июня, 16:00. Арена Националь, Бухарест

3-й тур. Украина - Австрия. 21 июня, 19:00. Арена Националь, Бухарест

Украинцы не смогут попасть на матч с Нидерландами в Амстердаме, поскольку Нидерланды не стали делать исключение для путешествующих из-за пределов Евросоюза, а потому в столице Нидерландов граждан Украины будет совсем немного и они, скорее всего, будут связаны с УАФ.

В Румынию же украинцы попасть могут. В обновленном 27 мая списке Украина находится в "зеленой зоне" стран с минимальным риском распространения коронавируса и для украинских болельщиков не требуется наличие отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации, как в случае с приезжими из стран "желтой" и "красной" зон. Поэтому обладатели билетов смогут приехать в Бухарест всего лишь с загранпаспортом.

Но не исключено, что на момент въезда "зона" Украины может измениться и тогда уже потребуются либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед приездом в Румынию, либо сертификат вакцинации. Кроме этого, в стране можно будет находиться на этих условиях не дольше 72 часов. Дальше - 14-дневный карантин по месту жительства в Бухаресте.

Билеты на Евро-2020: время продажи остатков

Из-за переноса турнира на год, урезания допустимой вместительности стадионов и сокращения количества городов, УЕФА отказал многим претендентам на билеты в рамках определения их обладателей путем лотереи. Теперь же, из-за отказов от билетов и увеличения вместимости на некоторых стадионах, вначале июня оставшиеся билеты будут вновь выставлены на продажу.

В среду, 2 июня, начинается продажа остатков билетов на матчи в Севилье и Санкт-Петербурге, а также в Будапеште по принципу "кто первый зашел - тот первым и получил". С пятницы, 4 июня, шанс купить билеты получат те, чьи заявки получили отказ в мае во время лотерейного распределения билетов. Приоритет в покупке остатков билетов получат именно такие болельщики (им придет уведомление на e-mail с описанием процесса), после чего оставшиеся билеты станут доступных для всех. Все процедуры будут проходить на сайте UEFA.com.

Где смотреть матчи Евро-2020 в Украине?

Единственным транслятором Евро-2020 в Украине является телеканал "Украина" и дочерние каналы "Футбол 1/2/3". Часть матчей, включая игры сборной Украины, будут транслировать на телеканале "Украина", который доступен бесплатно в цифровом эфирном вещании Т2, а еще часть - на каналах "Футбол 1/2/3", которые доступны в кабельных сетях, на спутнике, а также на различных ОТТ-платформах.

Кроме этого, все матчи Евро-2020 можно будет посмотреть на сайте OLL.TV. Разумеется, платно.