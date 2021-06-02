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У Зеленского раскрыли главные нормы закона об олигархах

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Среда 02 июня 2021 19:31
У Зеленского раскрыли главные нормы закона об олигархах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Лера Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подал в Раду закон об олигархах. Проект закона числиться как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон определяет так называемых олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственном, политической жизни Украины, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.

При этом отмечается, что документ не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха. В частности, законопроект определяет круг данных лиц и устанавливает правила прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

В частности, документ регулирует встречи и другие взаимоотношения представителей властей с лицами, обладающими значительными активами.

Отмечается, что документ будет действовать в течение десяти лет.

"Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - говорится в сообщении.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что текст документа могут опубликовать в четверг, 3 июня.

"Законопроект уже внесен в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским. Текст законопроекта будет опубликован, вероятно, завтра утром", - заявил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованные в СМИ нормы якобы "законопроекта об олигархах" не являются текстом самого документа.

Кроме того, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.

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