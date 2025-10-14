ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Труханов має російський паспорт: СБУ показала фото документів

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 18:14
Труханов має російський паспорт: СБУ показала фото документів Фото: Геннадій Труханов (t me truonline)
Автор: Наталія Кава

Комісія при Президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення українського громадянства міському голові Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як пояснили в СБУ, дане рішення ґрунтується на доказах, отриманих під час розслідування, і вже затверджене відповідним указом президента.

За даними відомства, чинний мер Одеси є громадянином Російської Федерації та має діючий закордонний паспорт РФ. Документи, що підтверджують це, перебувають у розпорядженні української спецслужби.

Зокрема, встановлено, що 15 грудня 2015 року - вже після початку російської агресії проти України - Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта, виданий строком на 10 років. Також у 2017 році його представники зверталися до російських органів влади щодо скасування внутрішнього паспорта РФ, однак, як уточнили в судових документах, така процедура не позбавляє громадянства, набутого на законних підставах.

Таким чином, Геннадій Труханов досі залишається громадянином Росії. Крім того, він має російський ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

Що відомо про Труханова

Як повідомили джерела РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. Також українське громадянство втратили зрадники Олег Царьов та Сергій Полунін.

Незадовго до цього Зеленський заявив що під час перевірки українські правоохоронці виявили осіб із російськими паспортами.

Також, за даними РБК-Україна, рішення про повноваження Труханова має ухвалювати Одеська міськрада. За інформацією співрозмовників видання, процедура припинення повноважень мера передбачає відповідне рішення міської ради.

Детальніше про те, хто такий Труханов, - в матеріалі РБК-Україна.

