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Разведение сил в Петровском переносится, - ОБСЕ

Новости » Политика     08.11.2019 - 11:42
Разведение сил в Петровском переносится, - ОБСЕ
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября в 12:00

Разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Сообщается, что Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в Петровском.

"Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Напомним, боевики и украинские военные называют разные даты начала разведения сил в Петровском. Боевики "ДНР" на своих ресурсах утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском, и заявляют, что готовы начать разведение 9 ноября.

РБК-Украина сообщало, что практическое разведение сил в Петровском на Донбассе будет проходить на протяжении трех дней, после чего начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Войска операции Объединенных сил отведут на один километр, также свои войска должна отвести сторона противника.

"ДНР" угрожает срывом дальнейшего разведения на Донбассе Разведение сил в Петровском продлится три дня
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