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Александрийский патриархат официально признал ПЦУ

Новости » Общество     08.11.2019 - 14:45
Александрийский патриархат официально признал ПЦУ
Фото: Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II (facebook.com/yevstr)

Письмо об официальном признании ПЦУ было отправлено 8 ноября

Патриархат Александрии и всей Африки официально признал Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение архиепископа ПЦУ Евстратия Зори в Facebook.

Сообщается, что официальное письмо о признании ПЦУ Александрийским патриархатом было отправлено 8 ноября.

"Главный секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания к Диптихе для поминовения", - говорится в сообщении.

Александрийский патриархат официально признал ПЦУ

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию ПЦУ, однако официального подтверждения этому не было.

Напомним, 19 октября Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Из-за этого Русская православная церковь заявила о разрыве отношений с Греческой церковью.

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