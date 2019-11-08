Суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме

Фото: заседание Международного суда (icj-cij.org)

Также суд признал свою юрисдикцию по делу о дискриминации в Крыму

Международный суд ООН отклонил возражения российской стороны по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной. Соответствующее решение огласил в пятницу глава суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Суд пришел к заключению, что возражения Российской Федерации относительно юрисдикции по конвенции о противодействию финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил он.

Также суд признал свою юрисдикцию по делу о расовой дискриминации в Крыму.

Отметим, сегодня в Гааге проходит заседание по делу "Украина против России".

Напомним, Украина обвиняет Российскую Федерацию в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Поданный украинской стороной меморандум в отношении России содержит факты и доказательства, на которых основывается иск в деле "Украина против России". Предполагается, что рассмотрение продлится несколько лет.