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Суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме

Новости » Политика     08.11.2019 - 17:01
Суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме
Фото: заседание Международного суда (icj-cij.org)

Также суд признал свою юрисдикцию по делу о дискриминации в Крыму

Международный суд ООН отклонил возражения российской стороны по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной. Соответствующее решение огласил в пятницу глава суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Суд пришел к заключению, что возражения Российской Федерации относительно юрисдикции по конвенции о противодействию финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил он.

Также суд признал свою юрисдикцию по делу о расовой дискриминации в Крыму.

Отметим, сегодня в Гааге проходит заседание по делу "Украина против России".

Напомним, Украина обвиняет Российскую Федерацию в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Поданный украинской стороной меморандум в отношении России содержит факты и доказательства, на которых основывается иск в деле "Украина против России". Предполагается, что рассмотрение продлится несколько лет.

Международный суд ООН объявляет решение о юрисдикции по делу "Украина против России" Суд ООН сегодня огласит решение по делу "Украина против России"
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