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Переговоры по газу в Брюсселе завершились без согласованной даты следующей встречи

Новости » Политика     08.11.2019 - 20:48
Переговоры по газу в Брюсселе завершились без согласованной даты следующей встречи
Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

Переговоры продолжались более 4,5 часов

Трехсторонние консультации Украины, Российской Федерации и Европейского союза по газу на уровне экспертов завершились в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, переговоры продолжались более 4,5 часов.

В ходе переговор обсуждалась подготовка нового раунда трехсторонних министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину в страны ЕС с 1 января 2020 года. На данный момент дата встречи не определена.

"Решение будут принимать министры, мы можем только предлагать", - заявил глава российской делегации, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона настроена конструктивно перед техническими консультациями в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа по территории Украины.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.

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