Украина обвинила боевиков в срыве разведения в Петровском

Фото: ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики сорвали разведение, которое должно было начаться сегодня в 12:00

Украинская сторона обвинила боевиков в срыве разведения сил и средств в Петровском на Донбассе, которое должно было состоятся в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как сообщается, вчера украинская сторона через Министерство иностранных дел проинформировала ОБСЕ о готовности к разведению.

"Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года", - говортся в сообщении.

Однако, как сообщили в штабе, сообщение о готовности приступить к разведению от боевиков не поступило.

"Сегодня, 8 ноября, сообщение о готовности приступить к разведению от вражеской стороны не поступило. Таким образом противник сорвал не только процесс разбавления, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что разведение сил в Петровском переносится на 9 ноября.

Также РБК-Украина писало, что практическое разведение сил в Петровском на Донбассе будет проходить на протяжении трех дней, после чего начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Войска операции Объединенных сил отведут на один километр, также свои войска должна отвести сторона противника.