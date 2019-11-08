Фото: Ярослав Дубневич и его адвокат (РБК-Украина)

Нардеп вышел под залог 90 млн гривен

Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО. Об этом сообщают "Грати", со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

Как заявил адвокат, нардеп вышел под залог в 90 млн гривен.

По решению суда о мере пресечения, нардеп должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на Дубневича еще не надели. Но, по словам адвоката, депутат сдал следователям заграничный паспорт.

Напомним, сегодня, 8 ноября, за нардепа Дубневича был внесен залог. Залог в размере 100 млн гривен вносили 6 и 7 ноября несколько людей. При этом, сумма на 10 млн больше, чем вчера назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционную жалобу адвоката нардепа Дубневича и арестовала его до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

31 октября Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале парламента Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 народных депутата. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

Отметим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".