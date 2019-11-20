Суд над Ляшко и вспышка вируса Коксаки: новости за 19 ноября

Зеленский назвал темы нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" поднимет темы деоккупации Донбасса, обмена пленными и местных выборов. Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, стороны будут договариваться о возвращении оккупированных территорий Донбасса. "Я хочу говорить о возвращении - деоккупации Донбасса с четкими сроками. Я буду поднимать эти вопросы", - отметил он.

Ляшко отпустили на поруки

Бориспольский городской районный суд отпустил на поруки бывшего народного депутата Олега Ляшко, подозреваемого в избиении нардепа Александра Геруса. Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины".

Напомним, 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла потасовка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию

Президент Владимир Зеленский заявил, что "раз в 5 лет Юлия Тимошенко идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на должности, но ей отказали.

Напомним, парламентская фракция партии "Батькивщина" после принятия Радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.

Опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

19 ноября, официально опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Сообщается, что закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Поражает нервную систему: что известно о новом вирусе в Украине

В Одессе зафиксировали вспышку опасного вируса Коксаки, который может становится хроническим и вызывать опасные осложнения. Из-за заболевания было закрыто на карантин восемь классов средней школы № 63 в городе. Что такое вирус Коксаки и как уберечься от болезни - в материале Styler.

Зеленский объяснил, почему не сбривает бороду

Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Чешской республики Андреем Бабишем появился в довольно необычном виде. Всегда гладко выбритый президент пришел на мероприятие в Мариинском дворце с бородой.

Президент извинился перед делегацией Чехии за внешний вид, объяснив это "забобонами", которых часто придерживаются украинцы. Побриться Владимир Зеленский пообещал, когда в Украину вернутся захваченные РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе корабли.

Сколько украинцы будут платить за газ в новом году: все подробности

Цена на газ для украинцев в первом квартале 2020 года будет ниже 8,55 гривен/куб. м. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он также подчеркнул, что власти сделают все, чтобы цена на газ в первом квартале 2020 года была ниже, чем цена в первом квартале 2019 года. По его словам, это очень важно, потому что может прекратится транзит газа.

Температура в Украине на этой неделе опустится до -12

В Украину идет постепенное похолодание. Температура ночью опустится до -12 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидромецтентра. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.