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Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию

Новости » Политика     19.11.2019 - 11:01
Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский заявил, что "раз в 5 лет Тимошенко идет в оппозицию"

Президент Владимир Зеленский заявил, что "раз в 5 лет Юлия Тимошенко идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на должности, но ей отказали.

"Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков кончилась навсегда", - написал он.

Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию

Напомним, парламентская фракция партии "Батькивщина" после принятия Радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию.

Отметим, во время голосования нардепы от "Батькивщины" голосовали против законопроекта о рынке земли. Законопроект поддержали только нардепы от "Слуги народа" - 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

Кроме того, депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За життя" блокировали президиум и трибуну Верховной Рады, которая должна была рассмотреть законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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