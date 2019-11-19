ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

Новости » Общество     19.11.2019 - 10:43
Опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
Иллюстративное фото (flickr.com)

За нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов

Сегодня, 19 ноября, официально опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Сообщается, что закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.

Напомним, этот закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 ноября.

До этого Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей".

РБК-Украина писало, что в апреле 2019 года комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Добавим также, в декабре 2018 года Верховная рада провалила закон о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.

В Чернигове горела детская больница Под Черкассами в пожаре погибли двое детей
Новости Украины штрафбезопасностьпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь