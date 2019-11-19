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За нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов

Сегодня, 19 ноября, официально опубликован закон о штрафах за перевозку детей без автокресел. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Сообщается, что закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.

Напомним, этот закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 ноября.

До этого Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей".

РБК-Украина писало, что в апреле 2019 года комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Добавим также, в декабре 2018 года Верховная рада провалила закон о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.