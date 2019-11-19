Зеленский назвал темы нормандской встречи

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поднимет темы деоккупации Донбасса, обмена и местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" поднимет темы деоккупации Донбасса, обмена пленными и местных выборов. Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, стороны будут договариваться о возвращении оккупированных территорий Донбасса.

"Я хочу говорить о возвращении - деоккупации Донбасса с четкими сроками. Я буду поднимать эти вопросы", - отметил он.

Он также добавил, что саммит "нормандской четверки" будет обсуждать обмен всех на всех, а также вопросы местных выборов на Донбассе.

"Мы хотим всех наших людей вернуть домой. Я тоже хочу говорить - когда? Я хочу в этом вопросе понять ответ. Когда мы с вами говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленных. Такое словосочетание - обмен всех на всех. Для нас, для нашего правительства и для общества тоже должно быть больше конкретики. Для меня ответ на слово "когда" - это конкретные сроки в ближайшее время", - подчеркнул президент.

Он отметил, что будут обсуждаться вопросы, связанные с политикой безопасности, гуманитарные, социальные, а также вопросы местных выборов.

"То есть мы должны говорить о возможностях - после того, как не будет незаконных вооруженных формирований. Проведение местных выборов. Начало этому разговору мы должны положить… Что там будет обсуждаться и каким образом, сухое оно потом будет или не сухое - мне кажется, не важно. Важно - конкретные вещи", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что намерен на нормандской встрече говорить о возвращении Донбасса с четкими сроками.

"Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками", - заявил президент.