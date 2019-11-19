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Ляшко отпустили на поруки

Новости » Общество     19.11.2019 - 18:25
Ляшко отпустили на поруки
Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

Бывшего нардепа отпустили на поруки Виктории Сюмар и Михаила Волынца

Бориспольский городской районный суд отпустил на поруки бывшего народного депутата Олега Ляшко. Об этом сообщает РБК-Украина.

Решением Бориспольского суда Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины".

Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд рассматривал ходатайство прокуратуры об аресте бывшего нардепа Олега Ляшко. Прокуратура просила взять бывшего нардепа под стражу.

Ляшко подозревают в избиении народного депутата Андрея Геруса. В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

В ходе судебного заседания стало известно, что трое народных депутатов готовы взять на поруки Олега Ляшко - Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко. Однако бывший народный депутат заявил, что он в этом не нуждается.

РБК-Украина сообщало, что 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

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