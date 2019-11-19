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Температура в Украине на этой неделе опустится до -12

Новости » Общество     19.11.2019 - 16:16
Температура в Украине на этой неделе опустится до -12
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Такая температура ожидается ночью

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной, температура ночью опустится до -12 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидромецтентра.

Так, в Украину идет постепенное похолодание, а в пятницу, 22 ноября, температура ночью в Луганской области составит от -10 до -12 градусов. В соседней Донецкой области ожидается до -10 мороза. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области ожидается от -6 до -8 мороза.

В дневное время суток температура будет колебаться в пределах от -2 до +4 по все территории страны. Исключением станет Закарпатская область, где ожидается +10+12 днем и +5+7 ночью.

К выходным температура незначительно поднимется, морозы ночью продолжатся.

Температура в Украине на этой неделе опустится до -12

Фото: данные о погоде на 22 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 20 ноября, ночью и утром в большинстве областей будет туман, видимость составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина сообщило, что уже завтра практически по всей стране температура достигнет минимального для этой осени значения. По прогнозу синоптика Наталья Диденко, существенных осадков не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.

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