Рада установила штрафы за нарушение правил перевозки детей

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Наказывать нарушение правил перевозки детей будут штрафами от 510 до 850 гривен

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ за основу в первом чтении проголосовали 323 нардепа. Однако глава парламента Дмитрий Разумков предложил принять проект в целом. Профильный комитет согласился, отметив необходимость технико-юридических правок. Такое предложение поддержали 332 депутата ВР.

Таким образом, в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусматривается админответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

"Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен, - ред.). Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, - влечет наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, - ред.)", - говорится в тексте законопроекта.

На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях по перевозке детей.

Напомним, в апреле 2019 года комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде 8 созыва ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года Рада провалила закон о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.