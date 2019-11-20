Суд над Ляшком та спалах вірусу Коксакі: новини за 19 листопада

Зеленський назвав теми нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" підніме теми деокупації Донбасу, обміну полоненими і місцевих виборів. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єром Чехії Андрієм Бабішем, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сторони домовлятимуться про повернення окупованих територій Донбасу. "Я хочу говорити про повернення - деокупацію Донбасу з чіткими термінами. Я буду піднімати ці питання", - зазначив він.

Ляшку оголосили підозру через бійку з Герусом

Бориспільський міський районний суд відпустив на поруки колишнього народного депутата Олега Ляшка, що підозрюється у побитті нардепа Андрія Геруса. Ляшка відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини".

Нагадаємо, 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої було викладено на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Зеленский відреагував на перехід Тимошенко в опозицію

Президент Володимир Зеленський заявив, що "раз на 5 років Юлія Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що Тимошенко принесла список своїх людей для призначення на посади, але їй відмовили.

Нагадаємо, парламентська фракція партії "Батьківщина" після прийняття Радою закону про ринок землі в першому читанні перейшла в опозицію.

Опубліковано закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Сьогодні, 19 листопада, офіційно опублікований закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Повідомляється, що закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вражає нервову систему: що відомо про новий вірус в Україні

В Одесі зафіксували спалах небезпечного вірусу Коксакі, який може стає хронічним і викликати небезпечні ускладнення. Через захворювання було закрито на карантин вісім класів середньої школи № 63 у місті. Що таке вірус Коксакі та як вберегтися від хвороби - в матеріалі Styler.

Це не просто так: Зеленський пояснив, чому не збриває бороду

Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Чеської республіки Андрієм Бабишем з'явився в досить незвичному вигляді. Завжди гладко поголений президент прийшов на захід у Маріїнському палаці з бородою.

Президент вибачився перед делегацією Чехії за зовнішній вигляд, пояснивши це "забобонами", яких часто дотримуються українці. Поголитися Володимир Зеленський пообіцяв, коли в Україну повернуться захоплені РФ в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблі.

Скільки українці будуть платити за газ у новому році: усі подробиці

Ціна на газ для українців у першому кварталі 2020 року буде нижче 8,55 гривень/куб. м. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він також підкреслив, що влада зробить все, щоб ціна на газ в першому кварталі 2020 року була нижчою, ніж ціна в першому кварталі 2019 року. За його словами, це дуже важливо, тому що може припиниться транзит газу.

Температура в Україні цього тижня опуститься до -12

В Україну йде поступове похолодання. Температура вночі опуститься до -12 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гидромецтентра. 20-21 листопада вітер посилиться до штормових поривів.