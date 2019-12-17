Стычки и протесты: что происходит под Радой

Акции протеста под Верховной радой переросли в столкновения, в результате которых пострадали журналисты и правоохранители. Подробнее о том, что происходит у стен парламента - в материале РБК-Украина.

В результате стычек под Радой пострадали правоохранители и журналисты

В результате стычек под Радой пострадали журналисты "Громадського" Виктория Рощина и Алексей Никулин. Кроме того, в полиции сообщили о двух пострадавших правоохранителях. Также по данным полиции, в территориальное управление полиции доставили одного из активистов.

Под Радой произошли столкновения

Утром 17 декабря у стен парламента началось несколько акций, в частности, против открытия рынка земли. Активисты установили палатку на проезжей части ул. Грушевского. Полицейские попытались помешать активистам, что и привело к стычкам.

Фото: стычки под Радой (РБК-Украина)

В центре Киева усилили меры безопасности

В связи с проведением нескольких массовых акций под зданием Верховной рады в центре города усилены меры безопасности. В частности на патрулирование вышли бойцы Нацгвардии, которые вместе с полицейскими будут следить за соблюдением общественного порядка. Также к работе в центре города привлечены сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Рынок земли: как проходит рассмотрение законопроекта

13 ноября парламентарии поддержали законопроект о рынке земли за основу. В предложенном законопроекте предлагается изменить статью 130 Земельного кодекса, которая регулирует, кто может быть владельцем земли в Украине. Также в законопроекте, в частности указывается сколько земли может быть сконцентрировано у одного владельца, ограничения на покупку земли для иностранцев.

Как сообщало РБК-Украина, уже в эту пятницу, 20 декабря, нардепы могут приступить к рассмотрению законопроекта во втором чтении. При этом, глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявлял, что законопроект о рынке земли будет существенно изменен ко второму чтению. В частности, в законопроекте планируется указать, что иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме. На данный момент документ находится на рассмотрении комитета.