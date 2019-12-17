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Полиция открыла дело из-за столкновений под Радой

Новости » Общество     17.12.2019 - 17:18
Полиция открыла дело из-за столкновений под Радой
Фото: Андрей Крищенко (npu_gov_ua)

По факту столкновений под Радой открыли дело за сопротивление работнику полиции

Национальная полиция открыла дело по факту столкновений под Верховной радой. Об этом на брифинге рассказал начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, дело открыто по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику полиции.

"Проводится расследование. Анализируются все данные которые у нас есть, все видео, информация от свидетелей. Пострадали на нынешнее время 17 правоохранителей. Обратились с легкими травмами - перелом пальца, ссадины на лице, ушиб носа и много ожогов глаз от использования газа. Двое гражданских обратились в больницы, с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах они получили эти повреждения. Изымаем видеодоказательства, чтобы дать правовую квалификацию действиям задержанных", - сообщил Крищенко.

Напомним, 17 декабря под стенами Верховной рады произошли столкновения между демонстрантами, которые выступают против открытия рынка земли, и полицией. Полиция в результате столкновений задержала 26 человек.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Институтской рядом с местом столкновений под Верховной радой умер мужчина. Мужчина умер в результате сердечного приступа.

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