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Под Радой полиция снесла палатки протестующих

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 13:56
Под Радой полиция снесла палатки протестующих
Фото: стычки с полицией (РБК-Украина)

Столкновения под Радой продолжаются

В ходе столкновений под Верховной радой полиция снесла палатки протестующих. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, полиция пошла штурмом на представителей "Национального корпуса" и разобрала две палатки в правительственном квартале. На данный момент правоохранители оттеснили "Нацкорпус" ближе к Верховной раде.

Кроме того, силовики продолжили оттеснять протестующих и задерживать особенно активных. Те, в свою очередь, используют файера, камни, бутылки и палки. С обеих сторон пострадали как минимум три человека.

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Стычки под Радой

Опубліковано Oleg Chernysh Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что во время стычек демонстрантов и полиции возле здания парламента пострадали также журналисты.

По данным полиции, также пострадали двое правоохранителей. Также по подозрению в совершении противоправных действий задержали одного активного участника инцидента, после выяснения всех обстоятельства его действиям будет дана правовая оценка.

Под Радой произошли стычки протестующих с полицией
Новости Украины Верховная Радапалаткистолкновение
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