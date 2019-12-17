ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ходе стычек возле Рады пострадали журналисты

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 12:50
В ходе стычек возле Рады пострадали журналисты
Фото: стычки под Радой (РБК-Украина)

Журналистов забрызгали слезоточивым газом

Во вторник, 17 декабря, во время стычек демонстрантов и полиции возле здания парламента, пострадали также журналисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Так, двух сотрудников издания "Громадське" Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими.

Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала стычки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые демонстранты хотели установить возле здания парламента.

Напомним, с утра под зданием Верховной рады проходит несколько акций протеста. В частности, люди протестуют против открытия рынка земли. В акциях участвуют около тысячи человек.

Часть демонстрантов установила палатку на проезжей части по улице Михаила Грушевского. Силовики попытались им помешать, что и привело к стычкам. Кроме того, участники националистических организаций также зажигали файеры.

О задержанных и пострадавших на данный момент не сообщается.

Также РБК-Украина писало, что из-за акций в центр столицы отправили усиленные наряды полиции, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов, взрывотехников и полиции диалога.

Организаторы демонстраций запланировали использование большого количества автомобилей и сценического оборудования, из-за чего будет частично ограничено движение транспорта.

Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями президента В комитете Рады завершили подготовку Избирательного кодекса с предложениями президента
Новости Украины КиевпротестжурналистыВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь