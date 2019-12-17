Столкновения под Радой: в полиции сообщили о пострадавших и задержанном

Фото: стычки под Радой (РБК-Украина)

Двух силовиков доставили в больницу, а одного протестующего - в отделение полиции

Во вторник, 17 декабря, полиция Киева сообщила о пострадавших и задержанных в ходе столкновений под Верховной радой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в полиции, силовики остановили протестующих и начали проводить с ними профилактическую беседу, однако демонстранты начали потасовку, которая переросла в стычку.

"В результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий территориального управления полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельства его действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что двух журналистов забрызгали слезоточивым газом, который применили в ходе столкновений между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон.

Напомним, из-за демонстраций в центр Киева отправили усиленные наряды полиции, сотрудников ГСЧС, военнослужащих Национальной гвардии, кинологов, взрывотехников и полиции диалога.

Как писало РБК-Украина, организаторы акций протеста запланировали использование большого количества автомобилей и сценического оборудования, из-за чего будет частично ограничено движение транспорта.