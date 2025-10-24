Створення структури для них займе час: посол ЄС в Україні про заморожені активи РФ

Вона зазначила, що екстрені закупівлі газу для України за рахунок ЄС, щоб пройти опалювальний сезон 2025-2026 років, не пов'язані із замороженими активами та питанням їх використання.

"Газ потрібно закупити вже зараз, а створення структури для використання заморожених активів ще займе певний час. Те, що зробив ЄС, - це надання гарантій ЄС для двох великих кредитів Нафтогазу від ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 800 мільйонів. Крім того, механізм Ukraine Facility також спрямовує норвезький грант", - сказала вона.

За словами посла, таким чином ЄС надав Україні майже мільярд євро на закупівлю газу. Цього, звісно, замало, тому тривають додаткові зусилля по збору коштів. Також ЄС бере участь у забезпеченні фізичного захисту енергетичних об'єктів та у ремонті того, що пошкодила Росія.

"Крім того, через Механізм цивільного захисту ЄС ми організовуємо транспортування та логістику енергетичного обладнання від усіх донорів, щоб воно безпечно й швидко потрапило до України", - додала Матернова.