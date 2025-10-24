Создание структуры для них займет время: посол ЕС в Украине о замороженных активах РФ

Она отметила, что экстренные закупки газа для Украины за счет ЕС, чтобы пройти отопительный сезон 2025-2026 годов, не связаны с замороженными активами и вопросом их использования.

"Газ нужно закупить уже сейчас, а создание структуры для использования замороженных активов еще займет определенное время. То, что сделал ЕС, - это предоставление гарантий ЕС для двух крупных кредитов Нафтогаза от ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 800 миллионов. Кроме того, механизм Ukraine Facility также направляет норвежский грант", - сказала она.

По словам посла, таким образом ЕС предоставил Украине почти миллиард евро на закупку газа. Этого, конечно, мало, поэтому продолжаются дополнительные усилия по сбору средств. Также ЕС участвует в обеспечении физической защиты энергетических объектов и в ремонте того, что повредила Россия.

"Кроме того, через Механизм гражданской защиты ЕС мы организуем транспортировку и логистику энергетического оборудования от всех доноров, чтобы оно безопасно и быстро попало в Украину", - добавила Матернова.