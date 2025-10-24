Створення структури для них займе час: посол ЄС в Україні про заморожені активи РФ
Створення структури, яка буде використовувати заморожені активи РФ в інтересах України, займе якийсь час. Поки що Європейський Союз буде використовувати власні кошти для допомоги Україні.
Про це сказала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондент РБК-Україна.
Вона зазначила, що екстрені закупівлі газу для України за рахунок ЄС, щоб пройти опалювальний сезон 2025-2026 років, не пов'язані із замороженими активами та питанням їх використання.
"Газ потрібно закупити вже зараз, а створення структури для використання заморожених активів ще займе певний час. Те, що зробив ЄС, - це надання гарантій ЄС для двох великих кредитів Нафтогазу від ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 800 мільйонів. Крім того, механізм Ukraine Facility також спрямовує норвезький грант", - сказала вона.
За словами посла, таким чином ЄС надав Україні майже мільярд євро на закупівлю газу. Цього, звісно, замало, тому тривають додаткові зусилля по збору коштів. Також ЄС бере участь у забезпеченні фізичного захисту енергетичних об'єктів та у ремонті того, що пошкодила Росія.
"Крім того, через Механізм цивільного захисту ЄС ми організовуємо транспортування та логістику енергетичного обладнання від усіх донорів, щоб воно безпечно й швидко потрапило до України", - додала Матернова.
Україна закуповує газ
Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що країні терміново потрібно вирішувати питання про додатковий імпорт газу через втрати видобутку. Але точні обсяги публічно не оголошуються - уряд засекретив цю інформацію.
Відомо, що Кабінет міністрів України 23 жовтня ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 млрд гривень (близько 200 млн доларів) на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років. Але для придбання запланованих до купівлі 4,6 млрд кубометрів газу потрібно значно більше - близько 2,3 млрд доларів.
Бельгія зірвала передачу Україні заморожених активів РФ
При цьому станом на зараз ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня. Вважається, що це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні України покриті.
Надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія. Бельгійський депозитарій Euroclear - найбільший холдер заморожених активів Росії. Офіційно Бельгія відмовляється підтримати вилучення активів через нібито "ризики судових позовів" з боку російського режиму.