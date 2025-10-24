Создание структуры для них займет время: посол ЕС в Украине о замороженных активах РФ
Создание структуры, которая будет использовать замороженные активы РФ в интересах Украины, займет какое-то время. Пока что Европейский Союз будет использовать собственные средства для помощи Украине.
Об этом сказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает корреспондент РБК-Украина.
Она отметила, что экстренные закупки газа для Украины за счет ЕС, чтобы пройти отопительный сезон 2025-2026 годов, не связаны с замороженными активами и вопросом их использования.
"Газ нужно закупить уже сейчас, а создание структуры для использования замороженных активов еще займет определенное время. То, что сделал ЕС, - это предоставление гарантий ЕС для двух крупных кредитов Нафтогаза от ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 800 миллионов. Кроме того, механизм Ukraine Facility также направляет норвежский грант", - сказала она.
По словам посла, таким образом ЕС предоставил Украине почти миллиард евро на закупку газа. Этого, конечно, мало, поэтому продолжаются дополнительные усилия по сбору средств. Также ЕС участвует в обеспечении физической защиты энергетических объектов и в ремонте того, что повредила Россия.
"Кроме того, через Механизм гражданской защиты ЕС мы организуем транспортировку и логистику энергетического оборудования от всех доноров, чтобы оно безопасно и быстро попало в Украину", - добавила Матернова.
Украина закупает газ
Тем временем премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что стране срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потерь добычи. Но точные объемы публично не оглашаются - правительство засекретило эту информацию.
Известно, что Кабинет министров Украины 23 октября принял решение выделить дополнительные 8,4 млрд гривен (около 200 млн долларов) на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов. Но для приобретения запланированных к покупке 4,6 млрд кубометров газа нужно значительно больше - около 2,3 млрд долларов.
Бельгия сорвала передачу Украине замороженных активов РФ
При этом по состоянию на сейчас ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря. Считается, что это не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании Украины покрыты.
Предоставление замороженных активов РФ для помощи уже в очередной раз сорвала Бельгия. Бельгийский депозитарий Euroclear - крупнейший холдер замороженных активов России. Официально Бельгия отказывается поддержать изъятие активов из-за якобы "рисков судебных исков" со стороны российского режима.