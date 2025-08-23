Путін боїться? Стубб не вірить, що диктатор зустрінеться з Зеленським найближчим часом

Зустріч лідерів України та РФ навряд чи відбудеться найближчим часом. Президент США Дональд Трамп може втрати терпіння, якщо РФ затягуватиме війну.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Ykkösaamu .

За словами президента Фінляндії, американський лідер Дональд Трамп може втрати терпіння до Путіна, і в такому разі він або тиснутиме на диктатора, або запровадить санкції.

Стубб заявив, що він розмовляв з Трампом увечері у четвер, 21 серпня, та отримав ознаки того, що терпіння Трампа вичерпується. Він нагадав, що диктатор сів за стіл переговорів на Алясці лише після того, як Трамп оголосив, що запровадить тарифи проти Індії.

Як зазначає Стубб, є дві речі можуть покласти край терпінню Трампа. Перша з них - це час, коли Росія використовує типову тактику зволікання. Друга - постійні атаки РФ на цивільні цілі.

Президент Фінляндії вважає дуже малоймовірним, що Путін і Зеленський зустрінуться через півтора тижня. На його думку, після цього терпіння Трампа може вичерпатися.

"Є лише одна людина, яка може змусити Путіна укласти мир, і це президент Трамп. Він єдина людина, яку Путін слухає, і, чесно кажучи, єдина людина, якої Путін боїться", - заявив він.

Побоювання Путіна

На думку Стубба, диктатор побоюється, що Росія не буде сприйматися як супердержава, якщо він зустрінеться із Зеленським.

"Він побоюється, що Європа і США об'єднаються у своїй підтримці Зеленського, і він побоюється, що не зможе обмежити самовизначення України", - вважає він.

Президент Фінляндії також додав, що цілі Путіна не змінилися під час війни. Вони полягають у зміцненні позицій РФ як наддержави, розколі Заходу та обмеженні суверенітету України.