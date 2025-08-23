Путин боится? Стубб не верит, что диктатор встретится с Зеленским в ближайшее время

Встреча лидеров Украины и РФ вряд ли состоится в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп может потерять терпение, если РФ будет затягивать войну.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Ykkösaamu .

По словам президента Финляндии, американский лидер Дональд Трамп может потерять терпение к Путину, и в таком случае он либо будет давить на диктатора, либо введет санкции.

Стубб заявил, что он разговаривал с Трампом вечером в четверг, 21 августа, и получил признаки того, что терпение Трампа иссякает. Он напомнил, что диктатор сел за стол переговоров на Аляске только после того, как Трамп объявил, что введет тарифы против Индии.

Как отмечает Стубб, есть две вещи могут положить конец терпению Трампа. Первая из них - это время, когда Россия использует типичную тактику промедления. Вторая - постоянные атаки РФ на гражданские цели.

Президент Финляндии считает очень маловероятным, что Путин и Зеленский встретятся через полторы недели. По его мнению, после этого терпение Трампа может иссякнуть.

"Есть только один человек, который может заставить Путина заключить мир, и это президент Трамп. Он единственный человек, которого Путин слушает, и, честно говоря, единственный человек, которого Путин боится", - заявил он.

Опасения Путина

По мнению Стубба, диктатор опасается, что Россия не будет восприниматься как супердержава, если он встретится с Зеленским.

"Он опасается, что Европа и США объединятся в своей поддержке Зеленского и он опасается, что не сможет ограничить самоопределение Украины", - считает он.

Президент Финляндии также добавил, что цели Путина не изменились во время войны. Они состоят в укреплении позиций РФ как сверхдержавы, расколе Запада и ограничении суверенитета Украины.