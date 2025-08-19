Мерц назвав причину, чому переговори Путіна і Зеленського можуть не відбутися

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін наважиться на саміт із президентом України Володимиром Зеленським, адже йому може бракувати рішучості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky news .

Мерц під час брифінгу після переговорів у Білому домі заявив, що найближчі тижні стануть вирішальними для України.

За його словами, Володимир Путін та Володимир Зеленський мають провести зустріч протягом двох тижнів. Мерц наголосив, що така домовленість прозвучала також від президента США Дональда Трампа, який напередодні спілкувався з лідерами Європи.

"Є відчуття, що це вирішальні дні для України", – зазначив канцлер.

Водночас він висловив сумнів, що російський диктатор наважиться приїхати на двосторонній саміт із Зеленським. На думку Мерца, Путіну може бракувати рішучості для таких переговорів.

Окрім цього, німецький лідер позитивно оцінив заяву Трампа щодо можливих гарантій безпеки для Києва та підкреслив, що у процесі їх розробки має брати участь уся Європа.