ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна

Відень, Вівторок 19 серпня 2025 22:48
UA EN RU
Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна Фото: прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Австрія готова провести саміт президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Місцем зустрічі може бути Відень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Австрії Крістіана Штокера, якого цитує Vienna Online.

"Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, - особливо ОБСЄ", - йдеться у заяві прем'єра.

Коментуючи питання щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у канцелярії прем'єра Австрії заявили, що "питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер МКС, має бути попередньо узгоджено з судом".

"Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні (...), щоб забезпечити участь президента Путіна", - зазначили в уряді.

Варто додати, що Білорусь також заявила, що готова провести саміт Зеленського і Путіна.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт.

Зустріч Зеленського і Путіна

Як відомо, після переговорів у Білому домі 18 серпня президент США Дональд Трамп зателефонував Путіну. Після цього американський лідер заявив про готовність диктатора зустрітися з Зеленським.

Як зазначив Зеленський, РФ виступала за двосторонній формат, згодом може відбутися й тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву, Рим або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність провести переговори та надати Путіну "імунітет" від МКС.

За даними ЗМІ, Путін під час розмови з Трампом запропонував провести зустріч у Москві. Зеленський відмовився від цього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Австрія Зустріч Зеленського та Путіна
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"