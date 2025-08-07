Стрибок курсу євро ще вплине на ціни в Україні: Пишний назвав терміни

За словами Пишного, фактор курсу євро почав відігравати свою роль у 2025-му році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

"Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зауважив він.

Водночас голова Нацбанку додав, що гривня до долара залишається стійкою.

"Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - пояснив Пишний.