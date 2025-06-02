Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 3 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6184 гривень за 1 долар (+0,0923 грн).

Прогноз курсу

Як зазначила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, минулий тиждень минув без істотних девальваційних ризиків.

За її прогнозом, початок червня можна очікувати з рівним курсом валюти з невеликими коливаннями за умови відсутності зовнішнього впливу.

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