НБУ поки тримає гривню стабільною: скільки може коштувати долар найближчим часом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Минулого тижня НБУ зменшив продаж валюти на 21% до 640 млн доларів. Це трохи більше середнього обсягу інтервенцій за тиждень з початку повномасштабної війни.



Курс гривні залишається стабільним

Курс гривні до долара США продовжує залишатися майже незмінним. НБУ встановив офіційний курс на 4 серпня на рівні 41,76 грн/долар, що майже не відрізняється від попереднього значення.

У банках долар коштує в межах 41,5-42 грн/долар. Коливання незначні, і на роздрібному ринку ситуація залишається спокійною.

Євро дешевшає

Курс долара США до євро посилився, що вплинуло на вартість європейської валюти в Україні. За тиждень євро подешевшав майже на 3% - до 47,6 грн/євро (за офіційним курсом НБУ).

Це зниження відбулося через зовнішні валютні фактори.

Політика сильної гривні триває

Як зазначається в огляді, НБУ продовжує дотримуватися політики міцної гривні, забезпечуючи достатню пропозицію валюти, щоб уникати різких і суттєвих коливань курсу гривні до долара.

На думку аналітиків, НБУ має достатньо ресурсу для інтервенцій, а також очікує, що матиме необхідний ресурс і наступного року завдяки великим обсягам зовнішнього фінансування.

"З огляду на такі аргументи, НБУ продовжить ослаблювати гривню дуже повільним темпом цього року й найближчим часом зберігатиме його неподалік рівня 41,8 грн/долар", - йдеться в огляді.