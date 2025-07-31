Що впливає на долар і євро та якими будуть курси в серпні: прогноз банкіра
У серпні курс гривні в Україні буде формуватися під впливом декількох головних чинників - від дій Національного банку до перебігу війни.
По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
"За базовим сценарієм, ринок залишатиметься збалансованим: суттєвих перекосів у співвідношенні попиту та пропозиції не прогнозується", - сказав він.
За його прогнозом, у серпні курси валют будуть такими:
- Долар: у межах 41,8-42,4 гривень (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%).
- Євро: 48,5-50 гривень із поправкою на глобальні тренди
Чинники, що впливатимуть на курс
Стратегія НБУ. Регулятор, як і раніше, здійснюватиме валютні інтервенції, щоби уникати різких курсових змін. Обсяги продажу валюти з резервів можуть сягнути 3 млрд доларів. Такий рівень достатній, щоб утримувати рівновагу навіть у разі зростання попиту до +15% відносно пропозиції, вважає Лєсовий.
Фінансова допомога партнерів. Цьогоріч обсяг очікуваної зовнішньої підтримки може сягнути 55 млрд. Вона фактично перекриває бюджетний дефіцит (38 млрд доларів) і створює певний запас на 2026 рік. Однак у фокусі не лише поточні надходження, а й переговори на 2026 рік. Попередні оцінки на 2026 рік - це допомога на рівні 38-40 млрд доларів.
Економічні цикли: від жнив до опалення. Аграрії в серпні продаватимуть більше валюти - для купівлі техніки, пального, логістики. Це може короткочасно збільшити пропозицію доларів. Але з наближенням холодів ближче до початку осені спрацює протилежний чинник: закупівля газу й вугілля. Таким чином, аграрна валютна пропозиція і потреба в закупівлі енергоносіїв можуть взаємно врівноважити одне одного, сказав банкір.
Воєнні ризики: ситуативний тиск емоцій. Обстріли, загострення на фронті - все це може створювати ситуативний попит на валюту з боку населення. Проте досвід останніх років доводить, що ажіотаж зазвичай нетривалий, і ринок повертається до звичних обрисів, зазначив банкір.
"Гривня в серпні може бути досить стабільною. Дії НБУ, потужна міжнародна допомога та сезонні фактори стримуватимуть ризики різкого збільшення вартості долара. Проте найменш передбачуваним залишається курс євро, що залежить від зовнішніх чинників", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, курс долара у липні зріс ще на 14 копійок до 41,76 гривень. Однак курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 гривень). Курс євро впав за липень на 64 копійки 48,14 гривень.
Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Аналітики в липні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,74 грн/долар. У травні вони очікували курс 44,47 грн/долар.
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