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Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Україна, Середа 06 серпня 2025 10:23
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Обмінні пункти знизили курси долара та євро Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,36 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 6 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6845 гривень за 1 долар (-0,1056 грн). Це мінімальний рівень з 30 червня (41,6409 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,0914 гривень за 1 євро (-0,2556 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, Глобус Банку, цього тижня курс долара навряд чи істотно зміниться.

За його словами, коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42 грн/долар.

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