Скачок курса евро еще повлияет на цены в Украине: Пышный назвал сроки

По словам Пышного, фактор курса евро начал играть свою роль в 2025-м году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

"Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в определенной степени это влияние еще отложено во времени",- отметил он.

В то же время глава Нацбанка добавил, что гривна к доллару остается устойчивой.

"Динамика курса гривны к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью", - пояснил Пышный.