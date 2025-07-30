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Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня

Україна, Середа 30 липня 2025 15:38
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Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7662 гривень за 1 долар (-0,0224 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,0759 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.
Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 41,95 гривень, курс євро впав до 48,70 гривень.

Прогноз курсу

В інвесткомпанії Dragon Capital очікують незначного ослаблення курсу гривні до долара США у другому півріччі 2025 року на тлі зниження інфляції та сезонного збільшення попиту на іноземну валюту.

Аналітики прогнозують курс гривні на рівні 43,5 грн/долар на кінець 2025 року і 46,0 грн/долар на кінець 2026 року в сценарії "тривалої війни". У травні в інвесткомпанії очікували курс 44 грн/долар на кінець року.

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