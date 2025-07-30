Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курси на останній день липня
Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 31 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7662 гривень за 1 долар (-0,0224 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1481 гривень за 1 євро (-0,0759 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс до 41,95 гривень, курс євро впав до 48,70 гривень.
Прогноз курсу
В інвесткомпанії Dragon Capital очікують незначного ослаблення курсу гривні до долара США у другому півріччі 2025 року на тлі зниження інфляції та сезонного збільшення попиту на іноземну валюту.
Аналітики прогнозують курс гривні на рівні 43,5 грн/долар на кінець 2025 року і 46,0 грн/долар на кінець 2026 року в сценарії "тривалої війни". У травні в інвесткомпанії очікували курс 44 грн/долар на кінець року.
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