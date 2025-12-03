Страхові ставки в Чорному морі зросли на 250% після ударів по танкерах, - Bloomberg

Видання із посиланням на найбільшого страхового брокера світу Marsh пише, що вартість покриття страхових витрат на рейси до російських портів зросла більше, ніж в три рази.

До ударів по танкерах ставки не перевищували 0,25% - 0,3% від вартості судна. Зараз вони досягли 1%. Аналогічна ставка діє на рейси до українських портів.

"Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення... Зі зростанням кількості ударів зростає ймовірність російської атаки на судна, пов’язані з Україною", - сказав виданню керівник операційної діяльності страхової компанії Vessel Protect Манро Андерсон.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, коментуючи удари по танкерах, заявив, що РФ нібито завдасть "удару у відповідь", якщо так звані "піратські атаки" України не припиняться. Ставки стабільно зростають, зазначили експерти, а обидві сторони все активніше атакують портову інфраструктуру та судна.