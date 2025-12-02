ua en ru
У Чорному морі атаковано російський танкер Midvolga 2

Вівторок 02 грудня 2025 10:06
UA EN RU
У Чорному морі атаковано російський танкер Midvolga 2 Фото: у Чорному морі атаковано російський танкер Midvolga 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Чорному морі, біля берегів Туреччини, атаковано російський танкер Midvolga 2 з 13 членами екіпажу, який прямував з Росії до Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dunya.

У турецькому Мінтраспорту зазначили, що танкер Midvolga 2 зазнав атаки за 80 миль від узбережжя Туреччини.

"Судно з працюючими двигунами слідує у напрямку Синопу", - повідомили турецькому виданню у відомстві. У міністерстві уточнили, що судно не просить допомоги, ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав.

За даними онлайн платформи для відстеження суден VesselFinder, танкер Midvolga 2 був збудований у 2014 році і ходить під прапором Росії. Довжина судна становить 140 метрів.

Атаки на танкери РФ

Нагадаємо, 28 листопада недалеко від протоки Босфор у Чорному морі загорілися два танкери, які входять до складу російського "тіньового флоту". Зокрема, Мінтранс Туреччини заявляв, що на танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа, коли він прямував із Єгипту в російський порт Новоросійськ.

Ще один танкер, Virat, був пошкоджений приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини.

Уже наступного дня, 29 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що морські безпілотники СБУ Sea Baby успішно вразили в Чорному морі два підсанкційні танкери Kairo і Virat, які належать до так званого "тіньового флоту" Росії.

Для атаки використовувалися модернізовані дрони Sea Baby, здатні проходити великі дистанції та оснащені посиленим зарядом. Обидва танкери зазнали критичних пошкоджень і фактично виведені з експлуатації, що завдає удару по перевезенню російської нафти.

За даними джерел, у момент атаки судна перебували без вантажу і йшли в Новоросійськ на завантаження. Такі атаки обмежують фінансові можливості Росії вести війну, оскільки танкери могли перевозити нафту майже на 70 млн доларів і використовувалися для обходу міжнародних санкцій.

