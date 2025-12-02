ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Україна відкинула причетність до атаки російського танкера Midvolga 2 у Чорному морі

Вівторок 02 грудня 2025 16:26
Україна відкинула причетність до атаки російського танкера Midvolga 2 у Чорному морі Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Україна відкинула звинувачення у причетності до атаки на танкер Midvolga 2, що прямував з Росії до Грузії під прапором РФ з екіпажем на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерва закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі Х.

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою", - наголошується у заяві речника.

Тихий натякнув, що Росія могла інсценувати атаку, оскільки маршрут судна не мав сенсу.

"Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через вільну економічну зону Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

2 грудня у Чорному морі, приблизно за 80 миль від північного узбережжя Туреччини зазнав нападу невеликий танкер Midvolga 2, який перевозив соняшникову олію з Росії до Грузії.

Як повідомило Управління морських справ Міністерства транспорту Туреччини, судно було атаковане вранці.

На його борту перебували 13 членів екіпажу, проте ніхто не постраждав. Власником судна у морській базі даних Equasis зазначена московська компанія Mazk Management.

За даними ЗМІ, це вже четвертий танкер, пов’язаний з Росією, який став об’єктом атаки у Чорному морі за останній тиждень.

Атаки на танкери РФ

Раніше, 28 листопада біля протоки Босфор у Чорному морі загорілися два танкери, які входять до складу російського так званого "тіньового флоту".

Зокрема, повідомлялось, що на судні Kairos стався вибух і почалася пожежа під час руху з Єгипту до російського порту Новоросійськ.

Ще один танкер, Virat, зазнав пошкоджень приблизно за 35 морських миль від турецького узбережжя.

Уже 29 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що морські безпілотники СБУ Sea Baby успішно уразили обидва підсанкційні танкери Kairos та Virat, які входять до "тіньового флоту" Росії.

