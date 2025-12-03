Страховые ставки в Черном море выросли на 250% после ударов по танкерам, - Bloomberg

Издание со ссылкой на крупнейшего страхового брокера мира Marsh пишет, что стоимость покрытия страховых расходов на рейсы в российские порты выросла более чем в три раза.

До ударов по танкерам ставки не превышали 0,25% - 0,3% от стоимости судна. Сейчас они достигли 1%. Аналогичная ставка действует на рейсы в украинские порты.

"Для российских портов страховые компании учитывают более широкий диапазон возможных мест ударов и более высокую вероятность их повторения... С ростом количества ударов растет вероятность российской атаки на суда, связанные с Украиной", - сказал изданию руководитель операционной деятельности страховой компании Vessel Protect Манро Андерсон.

При этом российский диктатор Владимир Путин, комментируя удары по танкерам, заявил, что РФ якобы нанесет "ответный удар", если так называемые "пиратские атаки" Украины не прекратятся. Ставки стабильно растут, отметили эксперты, а обе стороны все активнее атакуют портовую инфраструктуру и суда.