В Туреччині найбільший перевізник нафти відмовився працювати з РФ після підриву танкера

Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, яка володіє пошкодженим біля узбережжя Сенегалу танкером Mersin, заявила про припинення усіх операцій з Росією через надвеликі ризики для безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня нафтовий танкер Mersin постраждав від чотирьох зовнішніх вибухів, поки стояв на якорі поблизу Дакара. Внаслідок вибухів судно було серйозно пошкоджено, причина вибухів наразі незрозуміла.

Через кілька днів після інциденту з Mersin його власник, Besiktas Shipping заявила, що припиняє усі рейси в Росії та з Росії. Жодних операцій з російськими вантажами та замовниками не буде, оскільки ризики занадто великі.

"Ситуація з безпекою в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для наших суден та екіпажу стали неприйнятними... Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції", - сказано у повідомленні.